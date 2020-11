Dave Grohl y Taylor Hawkins de Foo Fighters se unieron recientemente a la directora global de rock de Spotify, Allison Hagendorf, en el podcast “Rock This” para conversar sobre “Shame Shame”, primer corte del próximo material de estudio del conjunto, y que los vio explorando senderos musicales mucho más excéntricos.

Según Grohl, la banda comenzó a grabar el nuevo álbum el año pasado, y fue entonces cuando decidieron cambiar un poco las cosas. Sin embargo, insiste, no es representativo del sonido del álbum en su conjunto.

Escribimos muchas de estas canciones para tocarlas en los estadios, estos grandes ritmos, grandes coros, grandes guitarras. Fue realmente diseñado para ser un gran álbum de fiesta.

(…) Pero nunca lo habíamos hecho así orientados al ritmo, como que ‘vamos a bailar’: David Bowie, Power Station, The Cars, Tattoo You [Rolling Stones], esos álbumes de rock que te harían levantarte, moverte y bailar. No habíamos hecho nada de eso, así que entramos al estudio con eso en mente … ni siquiera quiero decir que es como nuestro ‘disco de baile’, pero tiene ritmos que nunca antes habíamos tenido.

Dave Grohl para Rock This