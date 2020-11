El mayor de los hermanos Gallagher, Noel, ha revelado recientemente que ha escrito una nueva canción que “suena como a The Cure“.

El ex músico de Oasis lanzó su tercer álbum de estudio con su banda High Flying Birds, Who Built The Moon, en 2017. Más tarde, le dijo a NME que la música en la que había estado trabajando desde entonces sonaba como “si The Police y The Cure se hubieran juntado”.

En declaraciones más recientes al rotativo británico Daily Star, Noel Gallagher ha mencionado una nueva canción llamada “Pretty Boy” que comparó con el trabajo de Robert Smith y compañía.

Las cosas en las que he estado trabajando son jodidamente geniales, realmente geniales. Escribí una melodía que se parece mucho a The Cure, y ni siquiera tuve que citar derechos de autor, simplemente suena como a The Cure. Se llama “Pretty Boy”. Tengo que decir que las dos canciones que he hecho durante las últimas dos semanas son, sin duda, las mejores cosas de High Flying Birds que he realizado. Una de ellas es simplemente ‘wow‘, incluso a veces me sorprendo a mí mismo. Noel Gallagher para Daily Star.

En otras noticias, la dupla Gallagher celebró recientemente el 25 aniversario de (What’s The Story) Morning Glory?, el mítico segundo material de estudio en la trayectoria de Oasis y que ofreciera sencillos como “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova” o “Wonderwall”.

Hablando con el programa Lithium de SiriusXM sobre el mítico álbum, el cantautor de 53 años de edad aseguró que no entendía porque “Wonderwall”, uno de los temas emblemáticos de Oasis, ha recibido tanta atención desde su lanzamiento en 1995.