El pasado 2 de octubre celebramos el 25 aniversario de (What’s The Story) Morning Glory?, el mítico segundo material de estudio en la trayectoria de Oasis, y que ofreciera sencillos como “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova” o “Wonderwall”; este último, materia de discusión durante una entrevista que concedió el mayor de los hermanos Gallagher.

Recientemente, Noel habló en el programa Lithium de SiriusXM sobre el sucesor de Definitely Maybe reconociendo que el proceso creativo y de grabación fue tan anticipado, que no visualizaron el clásico que estaban logrando.

Morning Glory es un disco extraño del cual hablar porque sucedió muy rápido y nadie recuerda mucho al respecto. Estaba hablando con mi manager el otro día y le dije: ‘¿Sabemos por qué fue tan rápido?’ y él dijo: ‘Bueno, te contrataron por seis semanas, lo terminaste en tres y tuviste una de esas semanas libres porque todos se pelearon’. Así que lo hicimos esencialmente en 12 días, lo cual es una locura cuando lo piensas. No sabíamos en qué se convertiría el álbum o qué significaría hoy. Noel Gallagher para SiriusXM.

Inmediatamente después, el músico continuó: “Mi hija ahora tiene 20 años y la gente se le acerca para preguntarle: ‘¡No puede ser! ¿Tu papá realmente escribió el tema ‘Wonderwall’? Ella responde ‘Sí’ y la acorralan, y ella ni siquiera había nacido [cuando salió el álbum]”.

Sobre “Wonderwall”, el emblemático tema de Oasis, Noel comentó.

Es algo extraño porque no interpretamos esa canción durante mucho tiempo, porque no lo hacíamos bien.

Como dije, Liam la odiaba. No estoy seguro de que el resto de la banda tuviera demasiado interés en [el track]. Pero la manera en la que se apoderó del planeta es una locura. No hay rima ni razón para eso, simplemente pasó. Es una locura cuando lo piensas y trato de no hacerlo. Es solo una de mis creaciones. Noel Gallagher para SiriusXM.

Recientemente, el sencillo de 1995 se convirtió en la primera composición de la década de los noventa en superar la marca de las mil millones de reproducciones en YouTube.