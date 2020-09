Oasis y sus millones de fieles fans están de fiesta este mes y el motivo no es nada más ni nada menos que el 25 aniversario del legendario (What’s The Story) Morning Glory?, el segundo álbum de los hermanos Gallagher y compañía, considerado uno de los mejores de la historia del britpop.

Así que para celebrar este importante aniversario, Oasis ha anunciado una serie de actividades virtuales en alianza con YouTube, en donde la banda (hoy extinta) compartirá contenido inédito para todos sus fans.

Las actividades virtuales por el 25 aniversario del Morning Glory incluyen la publicación de los videos remasterizados de “Wonderwall”, “Don’t Look Back In Anger”, “Some Might Say”, “Roll With It”, “Morning Glory” y el clásico “Champagne Supernova”.

Ademas, Oasis lanzará una playera vintage con cada video, de edición limitada, así que si eres fan tendrás que ponerte las pilas para alcanzar alguna de estas piezas.

Continuando con las actividades, Oasis estrenará una nueva entrevista con Noel Gallagher llamada “Return To Rockfield”, con la cual podremos conocer nuevas historias detrás de este icónico álbum a 25 años de su lanzamiento.

Finalmente, y como cereza del pastel, Oasis tendrá una listening party virtual este Viernes 2 de octubre (fecha exacta del aniversario), donde millones de fans se podrán conectar virtualmente con la banda para escuchar el álbum de principio a fin, así como para compartir fotos y recuerdos del álbum.

¡Revisa a continuación todos los detalles de los festejos por el 25 aniversario del (What’s The Story) Morning Glory? de Oasis!