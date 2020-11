Durante una entrevista reciente, Stephen Carpenter, guitarrista de Deftones, admitió que es un terraplanista, que no cree que ninguna vacuna haya funcionado nunca y puso en duda la gravedad de la pandemia de Coronavirus.

The PRP transcribió partes de su entrevista con el podcast Tin Foil Hat With Sam Tripoli. A Carpenter, quien ha estado estudiando teorías de la conspiración desde principios de los 90, se le preguntó si era un terraplanista. Él respondió:

Absolutamente … Si crees que vives en una bola espacial que gira y vuela, estás en una secta. Los términos más simples para mi perspectiva con respecto a la Tierra plana es, sé que no estamos en una bola espacial giratoria y voladora. Ahora, ¿qué es realmente y todo eso y, y hasta qué profundidad llega?, todo eso aún está por descubrirse y la gente está trabajando en esas cosas . Stephen Carpenter para Tin Foil Hat With Sam Tripoli.

Carpenter señaló un video titulado Flat Earth: The Ultimate Litmus Test como el culpable en adentrarlo a la teoría ampliamente refutada.

Cuando vi esto por primera vez, mi respuesta inicial fue la risa, porque eso es lo que siempre hacemos. Y luego pensé, ¿sabes qué? Ahora me están mostrando algo y todavía me río de algo que no sé Stephen Carpenter para Tin Foil Hat With Sam Tripoli.

Más adelante surgió el tema del Coronavirus y la idea de una vacuna, a lo que Carpenter respondió:

No ha habido una sola vacuna que haya funcionado. Todos los venenos nunca puedes sacarlos de tu cuerpo, tu cuerpo no tiene medios para expulsarlos, está atrapado en ti para siempre y simplemente sufres con lo que sea que se convierta. Stephen Carpenter para Tin Foil Hat With Sam Tripoli.

Carpenter cree que las máscaras no funcionan debido a la redacción legal en las cajas de que las máscaras que no protegen del virus. En cuanto al virus en sí, expresó dudas sobre cuán extendido está diciendo: “¿No sería la población sin hogar los que necesita saber más sobre el virus? Quiero decir, si hubiera existido este virus increíblemente mortal durante todo este año, ya habríamos perdido a todos en la calle. Estoy seguro de ello. Pero de hecho no los perdimos, sus números se hicieron más fuertes “

El guitarrista de Deftones ofreció un cese de responsabilidad a los fanáticos que perdieron a un ser querido “Y eso no es una falta de respeto a los que se enfermaron e incluso a los que murieron por lo que sea que hayan muerto. Obviamente, nada de eso se ignora, pero No conecto eso con lo que es esto, ¿sabes? Lo que es esto, esto es solo un engaño mental “.