Wayne Coyne y compañía están de regreso con el lanzamiento de su nuevo y recién cocinado material de estudio: American Head.

Conformado por 13 canciones y producido Dave Fridmann, American Head no sólo es el álbum número 21 de la banda, sino también, su más importante regreso a las raíces del rock and roll norteamericano, tras años y años de considerarse así mismos “ciudadanos del planeta Tierra”, y de una u otra forma negar sus orígenes norteamericanos.

Recientemente, en una entrevista para SPIN, Wayne Coyne compartió que la inspiración de este álbum era dejar un poco de lado ese ya acostumbrado sonido a The Flaming Lips que tanto los ha caracterizado, para reimaginar a un Tom Petty drogado que no se aleja de sus bases rock and roll clásicas, pero tampoco se cierra a experimentar con lo psicodélico.

¿La realidad? Si escuchamos el track por separado, esto no suena a The Flaming Lips. Pero si lo reproducimos todo de principio a fin, esto es sin lugar a dudas otro álbum más del loco, hermoso y psicodélico proyecto de Oklahoma que tanto amamos.

