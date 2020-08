Recientemente, la popular plataforma de streaming de Mickey Mouse, Disney +, anunció su llegada a México y Latinoamérica para el próximo mes de noviembre con un catálogo espectacular que ofrecerá contenido del Universo Cinematográfico de Marvel, Star Wars, clásicos animados de ayer y hoy, Pixar, National Geographic, entre otros. Pero desafortunadamente, la propuesta de Disney + no llegará completa a este lado de la región, pues ya se ha interceptado un gran vacío en su inventario.

Se trata nada más y nada menos que de Los Simpson, la familia favorita de la pantalla chica que al parecer no llegará al catálogo de Disney + para México y Latinoamérica, dejando bastante angustiados a todos los fanáticos de Springfield y sus entrañables personajes.

De acuerdo a lo informado por Pablo Manzotti, periodista argentino especializado en cine y televisión, Netflix sí subirá algunos episodios y temporadas de Los Simpsons pero en una primera estancia, no se contará con su vasto repertorio de episodios, que suman más de 600.

Update Disney+: me confirman que la plataforma contará con algunos episodios de Los Simpson y algunas series y películas de Fox https://t.co/0AOjoTzTPl — Pablo Manzotti (@manzottipablo) August 13, 2020

Y aunque Homero y su familia no estarán presentes en la plataforma; la compañía anuncio que las series derivadas de UCM, Falcon And The Winter Soldier, WandaVision y Loki se estrenarán simultáneamente con los Estados Unidos; así como Disney Gallery: The Mandalorian y la serie animada de Star Wars: The Clone Wars.