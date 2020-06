Luego de 5 años de espera, los fanáticos de Sufjan Stevens por fin tendrán entre sus manos al sucesor del exitoso Carrie & Lowell del 2015. El artista ha anunciado su octavo material de estudio titulado The Ascension, disponible el próximo 25 de septiembre a través de su sello discográfico, Asthmatic Kitty.

El álbum incluirá 15 nuevas canciones junto con un increíble folleto de 16 páginas con algunos dibujos autoría del mismo Stevens. El sencillo principal -de doce minutos de duración-, “America”, se estrenará este viernes 3 de julio.

Y pese a que tuvieron que pasar varios años para obtener un nuevo material inédito del originario de Detroit, Michigan, eso no fue impedimento para que entregara algunas interesantes colaboraciones durante los últimos meses.

La más reciente fue el disco Aporia que realizó junto a su padrastro y socio musical Lowell Brams. Incluyó 21 tracks ambientales que funcionaron como una especie de continuación a Music for Insomnia, el LP instrumental de Stevens lanzado en 2008.

Tracklist The Ascension

1. Make Me An Offer I Cannot Refuse

2. Run Away With Me

3. Video Game

4. Lamentations

5. Tell Me You Love Me

6. Die Happy

7. Ativan

8. Ursa Major

9. Landslide

10. Gilgamesh

11. Death Star

12. Goodbye To All That

13. Sugar

14. The Ascension

15. America