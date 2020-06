El Riot Fest, uno de los festivales de música más importantes para la comunidad del punk, metal y hip hop, ha anunciado la primera ola de artistas que participarán en su siguiente edición, confirmada para el próximo año 2021.

Como has de imaginarlo, el Riot Fest no se realizará este año debido a la situación actual del Coronavirus, pero vaya que la espera valdrá mucho la pena porque la primera lista de artistas emocionarán millones de fans del emo de los años dos mil.

Para empezar, el festival será encabezado por My Chemical Romance, The Smashing Pumpkins, Run the Jewels y Pixies. Y en las siguientes líneas, el line-up del festival se lució con nombres increíbles como Coheed and Cambria, Taking Back Sunday, New Found Glory, Thrice, Circa Survive, Thursday, Simple Plan y muchos más. ¡Qué tal!

El Riot Fest 2021 se realizará en el Douglas Park en Chicago, Illinois, del 16 al 19 de septiembre y los boletos ya están a la venta en este enlace.