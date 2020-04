El día de hoy, Jueves 23 de abril, llegó el esperado mega cover del clásico dosmilero “Times Like These” de Foo Fighters, el cual fue anunciado hace un par de días con apenas pocos detalles disponibles.

Para esta monumental versión, Chris Martin de Coldplay, Dua Lipa, Ellie Goulding, 5 Seconds of Summer, Royal Blood y más artistas de importante calibre internacional unieron esfuerzos para entregar una emotiva versión de este himno del rock, bajo la producción de Fraser T. Smith.

Además, Dave Grohl y Taylor Hawkins (miembros de Foo Fighters) participan también en este cover muy a la “We Are the World” de Michael Jackson, el sencillo caritativo de 1985.

Todas las ganancias que genere el mega cover de “Times Like These” de Foo Fighters, donde también participan Rita Ora, Sigrid, Biffy Clyro, Sam Fender y Rag’n’Bone Man serán destinadas a distintas organizaciones como Children in Need de la BBC, el Comic Relief y el Fondo de Respuesta a la COVID-19. Abajo lo puedes escuchar.