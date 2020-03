The Jaded Hearts Club, el supergrupo conformado por Matt Bellamy de Muse, Graham Coxon de Blur y Miles Kane de The Last Shadow Puppets, ha estrenado su primer sencillo oficial, a casi tres años de su formación en 2017.

El sencillo debut de The Jaded Hearts Club se trata de un cover de la canción “Nobody But Me”, original de The Isley Brothers, publicada hace más de 50 años, en 1962. Abajo la puedes escuchar.

The Jaded Hearts Club cuenta también con la participación de Sean Payne, baterista de The Zutons y el guitarrista Jamie Davis, ambos principalmente para sus presentaciones en vivo.