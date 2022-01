‘Radiate Like This‘ es el título del próximo y primer álbum de estudio que Warpaint liberará después de 6 años de silencio, y para hacer el anuncio de ello “Champion” llega como el primer sencillo para correr la voz.

Emily Kokal, Jenny Lee Lindberg, Stella Mozgawa & Theresa Wayman, trabajarán lado a lado de Virgin para lanzar el disco este próximo 06 de mayo.

Junto a este estreno, la banda ha compartido el tracklisting del álbum, mismo que constará de meramente 10 canciones producidas por Jake Bercovici, con quien trabajaron en ‘Heads Up‘, su última placa de estudio.

Escuchen el track a continuación; tal y como Pitchfork comparte, “Champion” nos narra el viaje personal que conlleva convertirse en el campeón de uno mismo; con tus fallas y aciertos, aceptando cada parte de uno mismo.

Radiate Like This:

01 Champion

02 Hips

03 Hard to Tell You

04 Stevie

05 Like Sweetness

06 Trouble

07 Proof

08 Altar

09 Melting

10 Send Nudes