No hay mayor brecha en el rock alternativo que la que existe entre Nirvana y Oasis. A pesar de su amor compartido por las guitarras y el aprecio mutuo por los Beatles, las similitudes entre los dos actos prácticamente se detienen ahí.

Nirvana se inspiró explícitamente en el punk. Sus letras eran un reflejo de la poesía y los diarios de Kurt Cobain, sin filtrar sus pensamientos más oscuros. Oasis, en cambio, insistía en hacer que sus letras fueran edificantes e himnos, celebrando la vida y utilizando la música para elevarse por encima de las circunstancias cotidianas.

Al ser entrevistados por el programa de televisión Lock the Box, los hermanos Gallagher reflexionaron sobre cómo “Live Forever” cambió el rumbo de la banda. “Fue la melodía, según recuerdo, que lo cambió todo”, explicó Noel.

Gallagher también explicó cómo la canción se inspiró explícitamente en una de las canciones más infames de Nirvana.

“En la época en que fue escrita, en medio del grunge y todo eso, recuerdo que Nirvana tenía una canción llamada ‘I Hate Myself and Want to Die’. Lo cual me decía: ‘Bueno, no voy a aceptar eso, joder’. Por mucho que me guste y toda esa mierda, no lo voy a tolerar”.

Vía Lock the Box.