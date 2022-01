Miembros de Deafheaven, Shearwater, Kylesa y Marty Friedman, han estelarizado un cover de 10 minutos de nada más y nada menos que “Station to Station” de David Bowie.

Como parte del pandémico programa “Two Minutes to Late Night” donde clásicos de la música dan el brinco hacia su versión más “metal”. Y si bien cuando hablamos del ‘Station to Station‘ de David Bowie muchos pensarían que la canción perfecta para coverear serían “Golden Years“, la realidad es que Jordan Olds, creador del segmento, no lo podría elegir de esa manera; es por eso que el track que da nombre a toda la serie con una duración de 10 minutos, fue el elegido para hacer de este regreso, uno perfecto para los fans.

¡Chéquenlo por aquí! Una buena manera de despedir a enero y de bienvenir al “Two Minutes to Late Night”: