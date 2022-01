Interpol ha terminado recientemente la grabación de su próximo séptimo álbum y, para celebrar la ocasión, compartieron el teaser de una nueva canción sin título y también están listos para embarcarse en una gira mundial, a partir de abril.

Se trata del primer tour de la banda en dos años desde el apoyo a su álbum del 2018 ‘Marauder’. El tramo estadounidense comenzará en Dallas el 25 de abril y continuará en otras ciudades, antes de concluir con dos noches en el Kings Theatre en Brooklyn, Nueva York, junto a los actos de apoyo Tycho y Matthew Dear.

Casi inmediatamente después, Interpol tocará en México el 28 de mayo junto a Dry Cleaning, bajo la cúpula del Palacio de los Deportes. También actuarán en Europa y el Reino Unido, además de ser cabeza de cartel del Just Like Heaven Fest y el Primavera Sound.

La banda comenzó a trabajar en su nuevo álbum en Londres el año pasado con los productores Mark Ellis (Flood) y Alan Moulder (Flood & Moulder), conocidos por su trabajo conjunto con Nine Inch Nails, Depeche Mode, The Smashing Pumpkins y The Killers.

“Estamos encantados de anunciar que Flood & Moulder producirán y mezclarán el próximo disco de Interpol”, dijo el guitarrista Daniel Kessler en un comunicado anterior. “Somos admiradores de su trabajo desde hace mucho tiempo y estamos encantados de estar en el estudio con ellos”.

El nuevo álbum sigue a ‘Marauder’ y al EP de Interpol del 2019, ‘A Fine Mess’, una compilación de temas retenidos de las mismas sesiones. En 2020, Banks también formó el grupo Muzz con Josh Kaufman y Matt Barrick, y lanzó un álbum homónimo.

Escucha a continuación un avance de 30 segundos de lo nuevo de Interpol, mientras esperamos por su concierto en la CDMX.