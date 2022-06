Por más inverosímil que parezca, existe una conexión – o más bien, varias- que enlazan a uno de los discos clásicos de Pink Floyd con uno de los héroes del Universo Marvel más populares del momento. Estamos hablando de A Saucerful of Secrets de 1968 y del mismísimo Dr. Strange. Pero, ¿cómo es esto posible?

Tanto “Doctor Strange” como Pink Floyd nacieron en los años 60, una década conocida por la expansión de la mente, la experimentación psicodélica y la superación de los límites culturales y artísticos.

“Dr. Strange”, a diferencia de sus contemporáneos vestidos con spandex y llenos de músculos; utilizaba prácticas ocultas como la magia negra y la proyección astral en lugar de la fuerza bruta, para derrotar a sus enemigos. Pink Floyd, por su parte, nunca fue realmente el tipo de grupo de pop psicodélico posterior a los Beatles que todavía era común a finales de los 60, ni tampoco el tipo de banda de hard rock basado en el blues o rock progresivo orientado a la técnica que dominó la década de los 70.

El guitarrista, cantante y fuerza creativa de Pink Floyd en 1967 era Syd Barrett, quien abandonó al conjunto prematuramente debido al empeoramiento de una enfermedad mental, probablemente acelerada por su voraz apetito por sustancias químicas que alteraban la conciencia, como el LSD.

No obstante, Barrett seguía presente en algunos temas del segundo álbum de la banda, ‘A Saucerful of Secrets’, de 1968, que tiene una imagen semioculta de “Doctor Strange” en la portada. El efecto de collage no sólo es una reminiscencia de los espectáculos de luz de la banda y una representación de la experiencia psicodélica;, sino que la colocación del propio “Strange” hace que parezca que toda la portada del álbum es un hechizo lanzado por el Maestro de las Artes Místicas.

Los elementos de “Strange” provienen de una historieta del número 158 de Strange Tales de 1967, con arte de Marie Severin. En el pequeño círculo cerca del centro se pueden distinguir a los miembros de la banda, mientras que el diagrama de las fases planetarias y el propio “Dr.Strange” se visualizan al rededor. También puedes ver a la entidad cósmica de Marvel, The Living Tribunal, en la esquina superior izquierda de la portada del álbum.