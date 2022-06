Capitán América está desaparecido, ¿Iron Man? Muerto y no parece que nadie lo vaya a revivir. Spider-Man sigue siendo un misterio para nosotros pues desconocemos su identidad, y prácticamente lo que conocíamos como “Avengers” parece haber desaparecido de la faz de la tierra.

Entonces, ¿qué sigue? Tal y como atomix reporta, Richie Palmer, productor de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘, ha revelado que efectivamente, Wanda & Dr. Strange son la sal y pimienta de la Fase 4.

Si bien estamos en un punto raro en el que ver un cameo de un viejo héroe de la década pasada nos emociona, nuevas figuras están comenzando a surgir en el MCU como Mrs. Marvel quien recientemente estrenó serie, Kate Bishop quien fue el foco de la serie de Hawkeye, así como Loki y Falcon convirtiéndose en el nuevo Capitán América.

Con el indicio de que Nick Fury está en el espacio y el Capitán América posiblemente con él, no hay mucho en la tierra aparte de Hulk, She-Hulk y todo lo mencionado con anterioridad.

Y si bien ahora ‘Thor: Love & Thunder’ pareciera que dará seguimiento a uno de los Avengers más queridos, Palmer parece reportar que todo girará entorno a Dr. Strange & Wanda, quienes luego de su enfrentamiento, bien podrían reaparecer en un momento crucial ahora que sabemos que Kang, el conquistador, está al acecho.

¿Creen que el Cap regrese? ¿Iron Man podrá revivir? ¿Quién se ocultará detrás de la máscara de Spider-Man? ¡Esperemos que pronto lo sepamos!

En otras noticias, sí, tenemos a Thor, pero por poco y Chris Hemsworth se queda fuera si no le cumplían esta específica condición.