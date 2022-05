¿Te has preguntado por qué jamás has visto a Tool tocar en un estadio gigante como las bandas más legendarias lo han hecho? No es que ellos no lleguen al nivel, pues si de algo estamos seguros, es que fácilmente Tool podría hacer sold out de los estadios más grandes del mundo. Sin embargo, recientemente Adam Jones ha revelado el por qué la banda continúa rechazando contratos que incluyan tocar en estos gigantes arquitectónicos.

Tal y como loudwire reporta, durante una entrevista muy reciente, el guitarrista de la banda confesó que desde hace años él y Maynard James Keenan se han mostrado negativos ante la posibilidad de tocar en un súper estadio.

¿La razón? No creen que todo el estadio pueda realmente disfrutar el show. Y no va de un tema de “intimidad” y cercanía en los conciertos, sino que en realidad, habiendo tanta gente y estando tan estúpidamente lejos del escenario, no todos en realidad pueden disfrutar del concierto ya que de lo contrario tendrían que hacerlo en pantallas.

Y muchos se cuestionarán, ¿bueno, y los festivales? Y estarían en lo correcto, pero en un festival justo tienes opciones, caminos, alternativas; en un concierto específico de Tool prácticamente pagarías por ir a verlos de lejos, incómodo, con miles de personas y prácticamente en pantallas.

Hace sentido, ¿no? Si lo piensan, lo que están cuidando es que absolutamente todos la pasen bien en sus shows en vivo y eso nos parece algo muy sincero de su parte.

