En la vida de Tom Morello, el icónico guitarrista de Rage Against the Machine, no todo es música, protesta y acción. El hombre de 58 años de edad gusta de pasar sus ratos libres alejado de los reflectores y, para el agrado de todos los nerds del mundo; atesora una pasión muy profunda en la que tienen que ver un par de dados y un tablero.

Estamos hablando de nada más y nada menos que de ‘Calabozos y Dragones‘ (¡sí!, el juego de mesa que aparece en ‘Stranger Things’). Diseñado originalmente por Gary Gygax y Dave Arneson en 1974; jugar ‘Dungeons and Dragons’ es el pasatiempo favorito de Morello y, además, algo que se toma muy en serio.

Platicando con la revista Variety, Tom Morello reveló que ha pasado horas enteras jugando ‘Calabozos y Dragones’ con otros famosos guerreros de los dados, entre ellos el actor de ‘True Blood‘, Joe Manganiello; el luchador de la WWE, Paul ‘The Big Show’ Wight y el co-creador de ‘Game of Thrones’, D.B. Weiss. Tom aseguró que las sesiones de juego son similares a una “partida de póker de alto riesgo”.