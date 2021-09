Tom Morello siempre gusta de estar viajando y colaborando tanto con nuevos como legendarios proyectos del pasado. Pero hoy, definitivamente ha roto toda expectativa al aliarse con Bring Me the Horizon para la producción de un nuevo track titulado “Let’s Get The Party Started”.

Tal y como Loudwire reporta, el sencillo formará parte del próximo álbum solista de Morello, ‘ The Atlas Underground Fire ‘, el cuál se estrenará este próximo 15 de octubre.

Si bien la canción tiene todas las vibras de una canción de RATM, haciendo de esta una oportunidad para Bring Me The Horizon de subirse a la ola de Morello, la realidad es que Tom considera a esta banda el referente puntual y correcto al hard/metal del 2021.

“¿Una colaboración así? Sólo con ellos. Son lo mejor que hay en el género y son la referencia más adecuada para hablar de este sonido” Tom Morello

Chequen por acá el sencillo. Por muy sorprendente que sea, esta no será la última sorpresa que Morello nos presente para este nuevo álbum que se viene cocinando desde el 2019. ¡Así que atentos!