El pasado 17 de septiembre, la corte federal de California formalizó una demanda legal en contra de The Weeknd, Nicolas Jaar & Frank Dukes por el motivo de plagio.

Suniel Fox & Henry Strange fueron las personas detrás de dicha acción, que llega tras confirmar que “Call Out My Name” es idéntica a una producción musical que ellos realizaron titulada “Vibeking“, Pitchfork confirma.

La demanda asegura que las armonías, escalas melódicas e incluso el tempo marcado en 6/8 son algunas de las muchas pruebas de que “Call Out My Name” es un plagio certero.

Y mientras que The Weeknd no ha compartido ningún comentario ya que su equipo legal se está encargando del asunto, por su parte Nicolas Jaar ha tomado su cuenta de Twitter para opinar y aclarar la situación:

just for clarification, that weeknd song uses a sample (or "interpolation" actually) of "killing time" from my record "sirens" from 2016..wasn't involved in the production, just got a call one day and accepted that they use it. https://t.co/6hdqiU1yCF