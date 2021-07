Pese a que ya han pasado casi 30 años desde el lanzamiento del single debut de Radiohead, “Creep” continúa siendo una de las canciones definitivas del alt-rock, y nada mejor para demostrar la teoría que Thom Yorke remixeando a Thom Yorke.

En marzo pasado, el intérprete participó en la Semana de la Moda de Rakuten en Tokio, Japón, ofreciendo un remix de “Creep” para sonorizar la pasarela femenina de Undercover, la marca de streetwear de lujo del diseñador Jun Takahashi.

En “Creep (Very 2021 Rmx)”, Yorke ralentiza considerablemente la versión acústica del tema, alargándola de cuatro a nueve minutos. Unas cuantas secuencias de inquietantes sintetizadores y vocales fantasmales redondean la propuesta.

A dos meses del debut de “Creep (Very 2021 Rmx)” en la pasarela, el corte finalmente se ha lanzado de manera oficial. Viene acompañado por un discreto video animado cortesía del propio Takahashi de Undercover.

En el marco del festival Glastonbury 2021, que también este año tuvo que realizase de manera virtual; Thom Yorke y Jonny Greenwood, junto a su productor de toda la vida, Nigel Godrich, presentaron formalmente a The Smile, un nuevo proyecto de post punk en el que también participa el baterista Tom Skinner.

Durante su debut digital ofrecieron 7 canciones inéditas y una versión actualizada de “Skirting on the Surface”, una reliquia de Radiohead procedente de la gira de ‘The King of Limbs’ que no se escuchaba desde el 2012.