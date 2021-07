Fue durante el contexto inicial de pandemia del Coronavirus que Thom Yorke aceptó ser uno de los curadores de ‘In the Absence Off’, un segmento musical de Sonos Radio, en el que otros colegas como D’Angelo, The Chemical Brothers y Björk también han colaborado con su finísima selección de tracks.

A seis meses de la última entrega de Yorke, que incluyo cortes de Ennio Morricone; Les Baxter; Mark Pritchard y Yaeji; finalmente ya está disponible el quinto mix de Thom Yorke x Sonos Radio. Roza los cien minutos de duración y lo puedes escuchar a continuación a través de MixCloud.

En esta ocasión, el líder de Radiohead seleccionó minuciosamente pistas de Aldous Harding; MODESELEKTOR; Tom Waits; Madlib; Black Midi; Actress; Nina Simone y King Crimson, por mencionar algunos. Los mixes pasados de Thom Yorke para Sonos Radio aún están disponibles y los puedes escuchar a continuación: primero, segundo, tercero y cuarto.

A principios de este mes, Thom Yorke compartió oficialmente su nuevo “(Very 2021 Rmx)” del clásico de Radiohead “Creep”, en el que ralentiza considerablemente la versión acústica del sencillo, alargándolo de cuatro minutos a nueve. Inquietantes sintetizadores y voces fantasmales se añaden para redondear la propuesta.

La nueva remezcla de “Creep” debutó en el marco de la Semana de la Moda 2021 de Rakuten en Tokio, Japón, durante la pasarela otoño-invierno de Undercover; la marca de streetwear de lujo del diseñador Jun Takahashi.