Fanáticos, prensa y curiosos continúan a la expectativa en torno al caso de Britney Spears y el movimiento #FreeBritney. Tras los mensajes de apoyo de colegas como Christina Aguilera y Mariah Carey, ahora fue el turno de una de las integrantes más jóvenes del firmamento pop en pronunciarse con respecto al tema. Por supuesto, estamos hablando de la mismísima Billie Eilish.

Hablando con Vogue Australia sobre su próximo material discográfico ‘Happier Than Ever’, disponible el 30 de julio a través de Interscope Records; la cantante de 19 años de edad fue cuestionada sobre el actual conflicto legal entre Britney Spears y su padre, James Parnell Spears; calificando la actual tutela de la princesa del pop como“realmente, realmente horrible”.

Nunca he tenido un equipo que quiera joderme – lo cual es realmente raro, y en sí es bastante jodido. Todo lo que tengo que agradecer es que tengo un buen grupo de personas a mi alrededor que… no quieren simplemente aprovecharse de mí y hacer lo que la gente ha hecho en el pasado.

Durante el fin de semana pasado, Brit finalmente subió una publicación auténtica a su perfil en Instagram (muchos creen que la cuenta era anteriormente manejada por su familia), en donde aseguró que no volverá actuar en un escenario mientras que su padre siga al frente de la tutela bajo la cual ha vivido desde el 2008.

Así mismo, pidió que todo el peso de la ley recaiga en el Sr.Parnell Spears por abuso de tutela; mientras que su hermana, Jayme Lynn Spears, también fue señalada por Brit por interpretar canciones suyas sin su consentimiento.

Para los que decidan criticar mis vídeos de baile… Miren, no voy a actuar en ningún escenario próximamente con mi padre manejando lo que me pongo, digo, hago o pienso 🚫🙅🏼♀️ 🚫 Ya lo he hecho durante los últimos 13 años …. prefiero compartir vídeos SÍ desde el salón de mi casa en vez de en el escenario de Las Vegas.

(…) No me gustó que mi hermana se presentara en una entrega de premios e interpretara MIS CANCIONES con remezclas. Mi supuesto sistema de apoyo me hirió profundamente. Esta tutela mató mis sueños.

Vía redes sociales.