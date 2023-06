The Weekend escogió un temazo de John Lennon para su serie 'The Idol' de HBO.

Definitivamente cuando hablamos de The Idol, hablamos de lo mal que le ha ido a la serie y lo criticada que se ha vuelto la participación de The Weeknd en su guión.

Sin embargo, hoy para cambiarle, vamos a hablar de la serie pero no necesariamente por la mala actuación del cantante, sino por su rara interpretación de un clásico de John Lennon que incluirá en el siguiente episodio, reporta NME.

Como adelanto de lo que podremos disfrutar próximamente este domingo, Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, decidió compartir un cover a “Jealous Guy“, icónico track que John Lennon inmortalizó en el ’71 dentro de su álbum, Imagine.

“Stars Belong to the World”, nombre del episodio a estrenarse este próximo 25 de junio, será el 4to capítulo oficial de The Idol en el que Abel decidió involucrarse tanto en el desarrollo de la narrativa, como la estética de la serie, producción de la misma y obviamente soundtrack del proyecto.

¿Que si fue la decisión correcta? No sabríamos decirlo, ya que honestamente hasta ahora todo el proyecto ha recibido demasiado odio por parte del público por la misógina visión que reafirma sobre las mujeres dentro de la industria del espectáculo.

Si es verdad o no que así se viven las cosas, queda a juicio de cada quien, pero lo que las redes sociales atacan es que la forma en que The Weeknd se forzó así mismo dentro del proyecto, es absolutamente ególatra y machista.

¿Será que mejor debió quedarse en la cantada y ya? Checa por acá una de las tantas escenas sobreactuadas de la serie: