Abel Tesfaye, antes conocido como The Weeknd, ha decidido regresar a sus raíces y quitarse el sobrenombre para ser reconocido en la industria musical precisamente por ese nombre: el suyo.

Este reporte llega a través de Fader, quienes comparten que al menos en redes sociales, el artista ha dado cambio a su nombre para comenzar el largo proceso discográfico que conlleva el cerrar una era con dicho pseudónimo y comenzar una nueva con su nombre de pila.

Como deben de imaginarlo, para un artista con más de 108 millones de reproducciones mensuales en Spotify, más de 17 millones seguidores en Twitter y 55 millones más en Instagram, no es tan sencillo como darle en editar perfil y ya; existe todo un papeleo muy complicado para que los derechos de autor, las licencias, uso de imagen y contenido que forma parte de cada una de las redes, así como de las plataformas de streaming, funcionen con un nuevo nombre, así que para ver el cambio completado como tal, falta un ratito todavía:

“Estoy atravesando una fuerte catarsis. Si algo puedo decir, es que estoy listo para para cerrar el capítulo de The Weeknd. ¿Seguirá el mismo nombre? Puff con tanto papeleo, quizás. Pero eso no significa nada: voy a matar a The Weeknd y comenzar un nuevo sonido con un nuevo nombre”.

– Abel Tesfaye