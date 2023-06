Ayer, domingo (25 de junio), Queens of the Stone Age cerró las actividades del escenario Other Stage en el festival Glastonbury 2023. Realizaron un recorrido sonoro por su trayectoria artística, además de formar un épico moshpit que seguro quedará grabado en las memorias del evento de Somerset, Inglaterra.

A lo largo de su actuación, que consideró 15 canciones, QOTSA mezcló grandes éxitos con material de su último álbum, ‘In Times New Roman…’ (2023). La lista de canciones incluyó temas como “Go With the Flow”, “The Lost Art of Keeping a Secret”, “Little Sister” y “No One Knows”, además de cortes nuevos como “Paper Machete” y “Carnavoyeur”.

Queens Of The Stone Age that was fuckin class 🔥🔥

pic.twitter.com/s2sGtPj50f

De la misma manera, Josh Homme aprovechó el momento de euforia para invitar a todos los presentes a colapsar entre sí en uno de los moshpits más épicos que jamás se hayan visto en Glastonbury.

“Esto es todo, hijos de p*ta. Esta es su última noche”, gritó el intérprete. A continuación, mientras sonaba “A Song for the Dead“, sencillo extraído del disco ‘Songs for the Deaf’ del 2002; las cámaras captaron el entusiasmo del público en un enorme moshpit al centro del escenario.

En la presentación Homme dedicó la interpretación de “In the Fade” a su colaborador habitual Mark Lanegan, fallecido el año pasado.

Mira las imágenes de la actuación de QOTSA en Glastonbury y el setlist completo a continuación

Setlist Queens Of The Stone Age Glastonbury 2023