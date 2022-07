La semana pasada la ciudad de Toronto lo vivió en grande: mientras en un lugar tenían un concierto de Roger Waters, en otro venue recibían a The Weeknd, quien por cierto, a diferencia del ex-líder de Pink Floyd, logró un sold out monumental para sus fans.

Sin embargo, esto no gustó nada a Waters, quien luego de haber tenido un show bastante promedio a comparación de otras presentaciones donde domina por completo la taquilla, comentó para The Globe and Mail que le da igual quien sea The Weeknd, pues él sólo escucha buena música y no esas cosas.

“No tengo idea de quién es The Weeknd, no escucho mucha música, pero la gente me dijo que es grande. Bueno, le deseo buena suerte, no tengo nada en contra de él. ¿No era posible cubrir su show una noche y mi show otra noche?”



Por cierto, con todo respeto a The Weeknd, o Drake, o cualquiera de estos artistas, yo soy por lejos, mucho más importante de lo que ellos alguna vez serán. Sin importar las millones de reproducciones que tengan Roger Waters

Roger Waters se encuentra retomando los planes de lo que iba a ser su gira por Canadá y EE.UU. justo antes de que la pandemia azotara al mundo. Sin embargo, a pesar de que ha tenido una increíble respuesta con ‘This is not a Drill’, el músico siempre quiere más y ahora, parece querer competir hasta con estrellas del pop contemporáneo.

En otras noticias, recientemente Waters compartió vistazos de lo que posiblemente será el setlist de sus shows en México.