Recientemente, The Smile concluyó con sus dos espectáculos introductorios en México con gran éxito. El nuevo proyecto está conformado por el baterista Tom Skinner y Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead.

Hablamos de tres músicos muy experimentados, con Greenwood incluso destacando en la industria de la composición de soundtracks. Ha musicalizado películas como ‘There Will Be Blood’, ‘The Power of the Dog’ y ‘Phantom Thread‘, y ha sido dos veces nominado al premio Oscar por sus contribuciones.

Es entonces que nos preguntamos qué cosa no puede hacer bien Jonny Greenwood y aparentemente, se trata de tocar el violonchelo.

En un reportaje de 2019 para The Times, se le preguntó a Greenwood si había algún instrumento que lamentara no haber aprendido todavía. “Fácil. El violonchelo”, respondió.

“Luché durante años con la viola -y sigo luchando-, pero recientemente he empezado a hacer el tonto con un viejo y destartalado violonchelo. Es mucho más natural de sostener y mucho más fácil de hacer un buen sonido; ojalá me hubiera pasado a él cuando era niño”. “Siempre me asombra ver a alguien tocar el violín sin aparente esfuerzo o incomodidad”, continúo. “Es una pena, porque yo puedo tocar algunas de las Suites para violonchelo de Bach con mi viola, pero cada nota está un poco desafinada. Es como poder conducir pero chocar con cada coche que te cruzas: cada vez más doloroso cuanto más tiempo toco”.

En las últimas tres décadas, Greenwood ha llegado a ser competente con guitarras, teclados, sintetizadores, violas, armónicas, flautas, banjos, glockenspiels y arpas. En una entrevista de 2014 con The Quietus reveló que disfruta “luchando con instrumentos que realmente no sé tocar”.