Reflexionando acerca de los dos años que lleva en rehabilitación, Peter Doherty ha compartido recientemente que durante el proceso, casi pierde ambos pies como parte de una disfunción corporal producto de la resaca.

Durante una entrevista para The Mirror, el músico y líder de The Libertines compartió cómo fue para él darse cuenta que los excesos estaban literalmente consumiendo su vida y en efecto, su cuerpo:

“Me estaba saliendo de control; me inyectaba tanto en los pies que de repente, me di cuenta que entre las sustancias y los jeringazos, desarrollé un trastorno de circulación que por poco y me hace perder ambos pies en una forma muy similar a la diabetes”.