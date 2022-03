En 2018, Alex Turner confesó en una entrevista que una de sus metas más grandes hasta el momento es la de poder no sólo convivir, sino escribir, componer, producir y grabar algo en el estudio con Kevin Parker de Tame Impala.

Hoy, faroutmagazine recuerda cuando Turner reversionó a su manera uno de los clásicos de Tame Impala a manera de confirmación por su increíble admiración hacia Parker.

La sesión ocurrió en mayo del 2014, cuando la banda se presentó en una estación de radio australiana conocida como Triple J, donde junto a sus demás compañeros de banda interpretaron este sueño de Turner por darle un toque propio a “Feels Like We Only Go Backwards”.

¿Lo quieren escuchar? Denle una vuelta por acá:

En otras noticias, hace no mucho Parker volvió a dar señales de vida al presentarnos una nueva canción titulada “The Boat I Row”.