The Killers acaba de iniciar su gira por Norte América y vaya que la banda ha decidido hacerlo con un arranque espectacular.

Acompañados de Johnny Marr como el acto seleccionado para abrir absolutamente todos los shows de la gira, la banda también le ha invitado a subirse al escenario en tres canciones para homenajear lo que alguna vez fue The Smiths, reporta BV.

Si bien, desconocemos cuál sea el sentir de Morrissey al respecto, la realidad es que en lo que va del tour, el público parece estar amando esta mezcla entre el recorrido sonoro que The Killers ha hecho de todo su repertorio, lo nuevo, lo viejo y lo que los ha influenciado durante todos estos años junto a Marr.

Desde “There Is A Light That Never Goes Out”, hasta “Stop Me If You Think You’ve Heard This One Before” y “What She Said”; The Killer & Marr han realizado una serie de hermosos shows que han vuelto a encender la llama en el corazón de los fans the The Smiths, que ya comienzan sus apuestas para ver cuándo por fin tocarán “This Charming Man”.

¿Se hará? ¡Esperemos que sí! La banda tampoco ha dejado de tocar su nuevo sencillo titulado “Boy“, así que aún falta mucha música por revelarse.

