El lanzamiento de Dr. Simi se está volviendo, aceleradamente, en una de las cosas favoritas de los fans mexicanos. Incluso, podríamos argumentar que va en camino a considerarse una tradición. Sin embargo, no todos se identifican con la tendencia, como Pepe Madero, ex vocalista de PXNDX.

Madero, quien ahora goza de una sólida carrera en solitario; se encuentra girando por México con su Giallo Fantastique Tour 2022 y, recientemente, se presentó con un show que ha dado mucho de que hablar. Y es que, además de vérsele destrozando un ramo de flores que le aventó una fan; Madero también fue captado pateando a Dr. Simi.

En un video publicado en TikTok, que puedes ver abajo; se aprecia cómo lanzan varios muñecos de Farmacias Similares al intérprete. Al primero lo patea hacia el público, pero queda atorado entre los monitores. El segundo es arrojado directamente fuera del escenario.

Sin embargo, pese a la evidencia gráfica, los fans aseguran que no hay malicia en el actuar de Madero. Dicen que no “sabe diferenciar cuando un fan le está aventando un regalo”; “que no sabe nada sobre tendencias en redes” y que, seguramente, tampoco tiene idea de lo que el lanzamiento del Dr. Simi representa en la actualidad.

Otros comentaron, en cambio; que previo al video un Dr. Simi aterrizó directamente en su micrófono, lo que le provocó un poco de empacho.

Recientemente, a Madero también se le vio destrozando un ramo de flores que le aventó una fan al escenario. De nuevo, sus seguidores se mostraron permisivos, asegurando que se trataba de un performance ya conocido.