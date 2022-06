¿Cuántas veces has deseado que X o Y festival traiga a tu artista favorito? Nosotros, como simples mortales, no sabemos todo el proceso que hay detrás para que un artista de clase global pise un escenario en territorio nacional. Pero, afortunadamente, tenemos a The Cardigans quienes, recientemente , explicaron con peras y manzanas cómo es que se consolida una presentación extranjera en México. O por lo menos una de ellos.

Y es que, aunque no han lanzado ningún nuevo disco desde ‘Super Extra Gravity’ del 2005, Nina Persson y compañía siguen gozando de una nutrida base de fanáticos, que no pierden la oportunidad de verlos en directo cada que se puede. En México, la última vez que les disfrutamos fue en Vive Latino 2020 pero, ¿qué tendríamos que hacer para que volvieran a tocar en nuestro país?

A través de redes en sociales, en una publicación un tanto sarcástica, Magnus Sveningsson, bajista de The Cardigans, explicó que “aunque se sienten halagados” por tantas invitaciones que reciben para tocar, “una simple petición no es suficiente”.