En el marco de la próxima edición de Desert Daze este próximo 30 de septiembre, Tame Impala formará parte del lineup con la gigantesca promesa de interpretar el icónico ‘Lonerism‘ de principio a fin por su 10° Aniversario.

Tal y como Pitchfork reporta, el concierto próximo a celebrarse en Lake Perris, California, contará con un lineup de lujo que incluye a Perfume Genius, Sky Ferreira, Aldous Harding, BadBadNotGood & Chicano Batman, sin embargo, no hay nada que se compare a la presencia de Kevin Parker interpretando uno de los álbums más importantes del 2012, y de Modular, sello que prácticamente se encargó de darle una nueva cara a la música alternativa de hace 10 años.

Y justo por esos 10 años que han pasado, la organización ha abierto la puerta a que Kevin Parker y compañía revivan de principio a fin, éxitos como “Elephant”, “Mind Mischief” y “Feels Like We Only Go Backwards”.

¿Están listos? Si quieren asistir al concierto pueden comprar sus boletos dando click aquí. Chequen por acá el resto del flyer. Se dice que este será el único show de Iggy Pop del 2022.

En otras noticias, Kevin Parker no ha estado muy callado del todo; hace poco compartió cuál era para él su canción favorita del pop.