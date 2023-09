Luego de más de 20 años de carrera, The 1975 se separará de manera indefinida. Así lo anunció el vocalista del conjunto, Matty Healy, durante la última actuación que ofrecieron en el Golden 1 Center de Sacramento, California.

Durante el show, que incluyó canciones como “Robbers”, “Love Me”, “Love It If We Made It” y “Girls”; Healy se dirigió al público explicando que ésta sería la última vez que actuarían en California durante un tiempo. De esta manera, el último concierto de The 1975 sería el 24 de marzo de 2024 en Ámsterdam.

“Es maravilloso que estén todos aquí. Después de esta gira, haremos un parón indefinido de conciertos, así que es maravilloso tenerlos con nosotros esta noche. Muchas gracias”, dijo.

They will be going on a hiatus after this tour…



pic.twitter.com/lS1MXo6KeW — The 1975 News (@the1975_mfc) September 27, 2023

The 1975 se encuentran actualmente en la etapa norteamericana de su gira Still… At Their Very Best. Al anunciar las fechas norteamericanas, también revelaron que un dólar de cada entrada vendida se destinará a One Tree Planted, organización sin ánimo de lucro que planta árboles en todo el mundo para luchar contra el cambio climático, proteger la biodiversidad, empoderar a las comunidades y restaurar nuestro planeta.

Recientemente, el ensamble anunció que el año que viene seguirán con la gira At Their Very Best en el Reino Unido y Europa.

Las fechas recién anunciadas incluyen cuatro noches en el O2 Arena de Londres, y están llamadas a ser los mayores conciertos europeos de The 1975 hasta la fecha, señalando el final del ciclo de su último álbum de estudio, ‘Being Funny In A Foreign Language’ (2022).

The 1975 organizará en el O2 de Londres el primer concierto del mundo “sin emisiones de carbono”. Será parte de una serie de eventos “piloto” en los que se utilizarán diversos métodos para extraer el carbono generado por los espectáculos y eliminarlo de la atmósfera.

Después de que el cantante hiciera comentarios críticos con las leyes anti-LBGTQ de Malasia y besara a su compañero de banda en el escenario del Good Vibes Festival en julio, el organizador del evento dijo que pedía $2.7 millones de dólares de indemnización al grupo. En agosto, Healy apareció bromeando sobre la “prohibición” de su grupo en Malasia durante su actuación en el Lollapalooza de Chicago. Tras el incidente de Malasia, cancelaron sus actuaciones en Indonesia y Taiwán.