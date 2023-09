A principios del mes pasado, Moderatto anunció su separación definitiva tras 24 años ininterrumpidos de trayectoria. Ahora, el vocalista Jay de la Cueva ha vuelto a hablar sobre la decisión, reiterando que nada tiene que ver con que “se lleven mal” entre ellos. Así mismo, dijo que Moderatto “nunca fue una broma”, pues tanto él como sus compañeros se tomaban a la banda muy en serio.

Fue justo después de que Jay de la Cueva, quien durante sus años en Moderatto adoptó el apodo de Bryan Amadeus, anunciara su salida del proyecto, que el conjunto decidió que lo mejor era darlo por terminado. Al respecto, Jay ha aclarado que dejaba Moderatto, no porque se llevara mal con sus compañeros, sino porque estaba persiguiendo nuevos horizontes creativos.

Con esto en mente, recientemente publicó “Tokyo”, su primer sencillo en esta nueva etapa como artista en solitario. Durante una rueda de prensa, el cantante y músico confesó:

“Seguimos siendo amigos. Nos vamos en una situación muy privilegiada, el grupo no se separa porque no nos soportemos. Parte de las cosas que se pierden es el motor con el que arrancas algo, es un hecho que los que empezamos hace 24 años, ya no somos los mismos”.