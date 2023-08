Sí, ya lo veíamos venir. Después de casi 25 años juntos, Jay de la Cueva se despide de Moderatto. Así lo anunció el intérprete mexicano a través de redes sociales.

“No ha sido una decisión sencilla”, confesó Jay de la Cueva en un video de minuto y medio de duración, en el que explica que deja Moderatto para poder enfocarse en su carrera en solitario además de The Guapos, el nuevo grupo que formó con Adan Jodorowsky, El David Aguilar y Leiva. Es así que su icónico alter ego en Moderatto, Bryan Amdeus, pasará a la historia.

“Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble”.

De la Cueva aseguró que no existe ningún tipo de conflicto con sus ex compañeros de banda. Que el motivo real de su salida es que le “seduce muchísimo la evolución” y está en la búsqueda constante de la experimentación. Sin embargo, esta abrupta salida no estará acompañada de ningún tipo de gira del adiós o show conmemorativo. Bryan Amadeus terminará sus días con Moderatto tocando los conciertos que ya tenían agendados para 2023 y nada más.

“Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo”.

En realidad, Jay de la Cueva ya había anunciado un par de años atrás sus intenciones de abandonar Moderatto, con quienes cantó canciones tan famosas como “Mil Demonios” y “Muriendo Lento”. Su última producción discográfica es ‘Rockea Bien Duro’ del 2022.

En los comentarios en redes sociales, el público se mostró nostálgico y comprensivo a partes iguales. Aunque algunos lamentaron la decisión asegurando que Moderatto nunca volverá a ser el mismo; otros aplaudieron la tenacidad de Jay y sus ganas de evolucionar.