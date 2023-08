Después de mucha espera y una ardua batalla por conseguir boletos, hoy sucede la primera presentación de Taylor Swift en México. Para celebrar la ocasión, ahondamos un poco en las singularidades de la mega estrella del pop, y recordamos por qué el número 13 es tan importante en su vida, a pesar de que algunos lo asocian con la “mala suerte”.

Aunque hay muchos escépticos al respecto, la numerología es una disciplina que ha ido ganando adeptos a lo largo de los años. Taylor Swift, una de las mujeres más poderosas de nuestra generación, admite tener una conexión especial con el número 13, pues en distintas ocasiones le ha augurado éxito y buenaventura.

“Yo nací un día 13; luego cumplí 13 años un viernes 13; mi primer álbum se convirtió en disco de oro en 13 semanas”, ha declarado Swift en entrevistas anteriores. Es así que la intérprete de “Cruel Summer” se apropió del numero, que intencionalmente ha incorporado en su quehacer artístico.

“Además mi primera canción que se convirtió en número uno (‘Our Song’), tenía una intro de 13 segundos ¡eso ni siquiera lo hice a propósito! Cada vez que he ganado alguna premiación me he sentado en la fila 13 o M, que es treceava letra del abecedario”– le dijo a MTV, explicando la sincronía natural numérica que tiene.