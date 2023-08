La superestrella del pop, Billie Eilish, compartió sus influencias musicales en una charla con otra titán del género, Dua Lipa; calificando ‘Born to Die’ de Lana Del Rey como un álbum que cambió la música, especialmente para las mujeres.

En el podcast ‘Dua Lipa: At Your Service’, Eilish reveló que este esfuerzo expandió los límites de lo posible en la música. También mencionó ‘Because the Internet’ de Childish Gambino y ‘Believe’ de Justin Bieber como álbumes transformadores.

“‘Born To Die’ de Lana. Siento que ese álbum cambió la música y especialmente cambió la música para las niñas y el potencial de lo que es posible. Diría también que ‘Because the Internet‘ de Childish Gambino. Fue otro que realmente cambió mi forma de ver la música y los álbumes, específicamente”.

Puedes escuchar la plática completa de Billie Eilish y Dua Lipa a continuación:

‘Born to Die’ es el primer álbum de estudio de un sello importante y el segundo álbum en general de Lana Del Rey, lanzado el 27 de enero de 2012.

Antes de su lanzamiento, Del Rey había llamado la atención con sus sencillos del 2011 “Video Games” y “Born to Die”, que contrastaban la música electrónica con su representativo sonido cinematográfico, acompañado de dramáticos instrumentos de cuerda. ‘Born to Die’, un álbum predominantemente de pop barroco y trip hop, presenta la misma composición cinematográfica.

Las letras tratan sobre el amor, el sexo y las drogas, y presenta referencias destacadas a la música americana de los años cincuenta y sesenta. Fue el quinto disco más vendido del mundo en 2012 y había desplazado más de 7 millones de copias para 2014.

La conversación entre Eilish y Dua Lipa ofrece una visión de la evolución musical de Eilish y cómo ha navegado por los desafíos de adaptarse y crecer en la industria. La exploración de sus influencias y el impacto de diversos álbumes en su perspectiva artística resaltan la importancia de la innovación y su adaptabilidad en el negocio.

Eilish también compartió detalles sobre su nuevo enfoque creativo y cómo ha abrazado los cambios personales y vocales que ha experimentado. La conversación refleja una actitud madura hacia la evolución artística y la aceptación de la transformación en su estilo y enfoque.