El nuevo regional mexicano se ha posicionado como uno de los géneros más populares del momento no sólo en México, sino en el continente. Sin embargo, dicho logro no impresiona a los Tigres del Norte, quienes llevan más de 50 años en el negocio. Recientemente, la agrupación de Mocorito, Sinaloa, aseguró que no le interesa colaborar con ningún representante de esta nueva ola, ni aunque sea Peso Pluma.

El icónico conjunto norteño de la familia Hernández se presentó recientemente en el programa de entrevistas de Yordi Rosado, en donde revelaron algunos pormenores de su inmaculada carrera.

Cuando llegaron al tema del actual repunte del regional mexicano, liderado por el subgénero de los corridos tumbados; Los Tigres dijeron que aunque ven con buenos ojos que la industria evolucione, ellos no están interesados en colaborar con alguien solo por que “tiene muchos likes”.

“Nuestra prioridad es evaluar las letras y establecer una comunicación con la audiencia. No grabamos por mero impulso ni por la cantidad de ‘likes’; somos auténticos y valoramos la verdad. Las mentiras no son lo nuestro”.

Dejaron claro que para ellos es importante tener una conexión, tanto lírica como musical, para poder entablar una colaboración formal con algún otro colega. En su repertorio, Los Tigres del Norte han trabajado en el pasado junto a Paulina Rubio, Calle 13, Andrés Calamaro, Juanes y hasta Zack de la Rocha de Rage Against the Machine.

“Habiendo temas que puedas tocar con alguien que comparta tus ideales y que cuente con creadores que aporten algo interesante, podría ser una opción”.

Por último, los Tigres del Norte clarificaron que no están en contra del progreso de la música regional mexicana. Se mostraron flexibles y abiertos a explorar estas nuevas tendencias, pero sin sacrificar en el camino su autenticidad.

“Todo lo que llega es parte del desarrollo de la música. No nos sorprende que en el futuro surja algo diferente. Cada artista se hace popular de acuerdo a su propia visión y estilo”, concluyeron.

Mira la entrevista completa de Los Tigres del Norte con Yordi Rosado a continuación: