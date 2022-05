¿Alguna vez te has preguntado porque System of a Down tituló”Chop Suey” a su sencillo debut?, ¿Tiene algo que ver con el típico platillo de comida china? La verdad es que no y, si no sabes la historia detrás del super hit de SOAD, quizás te sorprenderás.

A más de 20 años de su lanzamiento, “Chop Suey” es la canción más exitosa de System of a Down y un hito del metal del Siglo XXI. Amasa más de 800 millones de reproducciones en Spotify y en 2021 alcanzó los mil millones de plays en YouTube, la primera canción de metal que supera esa cifra (aparte de “In The End” de Linkin Park).

Sin embargo, al momento de su “modesta”composición el guitarrista, Daron Malakian, nunca pensó que se llegaría a convertirse en el clásico que es hoy en día.

“Cuando la escribí, no pensé que Chop Suey! fuera a ser diferente a ninguna de nuestras otras canciones. Pero esa fue la que nos abrió la puerta”. Vía Louder.

Según cuenta el propio Malakian, empezó a escribir “Chop Suey” en la parte trasera de una van, mientras estaban de gira. Llevaba consigo una guitarra acústica, que sirvió para formar los reconocibles acordes iniciales del tema. Además, no se trataba de ningún sencillo especial, más bien formada parte del lote de ideas que presentaría a sus compañeros y el productor Rick Rubin para ‘ Toxicity‘.

La banda y Rick Rubin trabajaron en el álbum en los estudios Cello de Hollywood. “Se trabajaba hasta muy tarde”, aseguró Daron sobre las sesiones. “Yo tenía poco más de 20 años y había mucha experimentación de sustancias. Dejémoslo así…”

¿Y sobre el nombre? Con letras como “I don’t think you trust in my self-righteous suicide/ I cry when angels deserve to die”, el corte fue “perezosamente” bautizado como “Suicide”. Sin embargo, System sabía que se trataba de un título difícil de asimilar en la parte comercial, así que Malakian apostó por un juego de palabras en su lugar.

“Tenía un título de sustitución ya preparado: Chop Suey. Es en parte un juego de palabras – “suicidio” cortado por la mitad- y en parte un guiño a las viejas películas de gángsters en blanco y negro que veía de niño. Era algo que solían decir: ‘Vamos a hacer chop suey con él’. Significaba: ‘Vamos a matarlo’. Se relaciona con todo el tema de la muerte”. Vía Louder.

De esta manera, “Chop Suey” se estrenó el 13 de agosto del 2001, tres semanas antes que ‘Toxicity’. Sin embargo, el álbum debutó una semana antes de los trágicos atentados del 9/11, lo que llevó a algunas estaciones a censurarla -por su contenido sensible-. Pero, de cualquier manera, Malakian piensa que, en lugar de perjudicarlos, logró que la canción tuviera más auge.

“En la música, eso es una insignia de honor. Muchas grandes bandas de rock han sido prohibidas. Es casi como si no formaras parte del grupo de moda si no te banean una o dos veces. Creo que eso hizo que la canción fuera más popular”. Vía Louder.

Haciendo una retrospectiva sobre el meteórico acenso y permanencia de “Chop Suey¡” en la psique de toda una generación, Darion Malakian finalizó: