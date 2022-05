Nunca es demasiado pronto para empezar en el rock ‘n’ roll, y eso es algo que Fred Durst de Limp Bizkit parece estar fomentando en la actual gira de su banda. Durante un reciente concierto en el Mohegan Sun Arena de Wilkes-Barre, Pensilvania, el pasado sábado 7 de mayo; Durst y sus compañeros de Limp Bizkit se vieron acompañados en el escenario por un niño de gorra roja llamado Thomas, quien estaba listo para tener su momento nu-metalero.

“Veo que hay gente muy joven aquí esta noche, así que es una oportunidad para que sus hijos suban al escenario”– dijo Durst al público. Vía redes sociales.

Pero no todos los niños del público estaban preparados para ser el centro de atención. Sin embargo, Thomas subió al escenario con Durst, quien inmediatamente se fijó en su gorra roja al revés, un look característico de sus primeros días en Limp Bizkit.

Después de sostener una breve y bizarra conversación, Thomas fue invitado a la parte delantera del escenario, donde mencionó la icónica frase “If only we could fly”, dando inicio a la siempre enérgica interpretación de “My Generation”.

De una generación a otra, Fred Durst está atrayendo a la nueva serie de admiradores de Bizkit, aunque puede que todavía falten unos años antes de explicarle el significado de “Nookie”. Mira y disfruta el momento a continuación.: