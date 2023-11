En medio de la polémica del festival Hell & Heaven 2023, en el que participaron como cabezas de cartel la jornada del 3 de noviembre; Slipknot ha anunciado que se despiden de su baterista Jay Weinberg, tras casi una década juntos.

El domingo (5 de noviembre), la banda de metal acudió a su sitio web y sus cuentas de redes sociales (aunque al momento de la redacción de esta nota, el comunicado en redes sociales ha desaparecido) para anunciar que Weinberg, quien se unió a Slipknot en 2014 tras la partida de Joey Jordison un año antes, ya no es parte del grupo.

“Nos gustaría agradecer a Jay Weinberg por su dedicación y pasión durante los últimos diez años”. “Nadie podrá jamás reemplazar el sonido, estilo o energía original de Joey Jordison, pero Jay honró las partes de Joey y contribuyó a los últimos tres álbumes y nosotros, la banda y los fans lo apreciamos. Pero como siempre, Slipknot tiene la intención de evolucionar. La banda ha decidido tomar una decisión creativa y separarse de Jay. Le deseamos a Jay todo lo mejor y estamos muy emocionados por lo que nos depara el futuro”.

Durante su tiempo con Slipknot, Weinberg, hijo del veterano baterista de Bruce Springsteen, Max Weinberg; tocó en 3 de los siete álbumes de la banda de Des Moines, Iowa: ‘5: The Gray Chapter’ (2014), ‘We Are Not Your Kind’ (2019) y ‘The End, So Far’ (2022).

Mientras tanto, hasta la redacción de esta nota y de acuerdo a fuentes internacionales, Jay Weinberg no ha ofrecido ningún comentario al respecto de su salida de Slipknot.

Jay Weinberg se unió a Slipknot en 2014 tras la salida del baterista fundador Joey Jordison, quien formó el grupo en 1995 junto con el percusionista Shawn Crahan y el fallecido bajista de la banda Paul Gray, quien murió en 2010.

Slipknot anunció en diciembre de 2013 que Jordison y el grupo se separaban después de casi dos décadas juntos, aunque el baterista dijo más tarde que en realidad fue despedido. En 2016, Jordison reveló que su salida de Slipknot coincidió con que enfermó de mielitis transversa (trastorno neurológico en la médula espinal) y afirmó que sus compañeros de banda confundieron sus problemas médicos con un problema de abuso de sustancias. Murió en 2021 a los 46 años.



