Recientemente, les platicamos que dos de las artistas europeas más innovadoras, Rosalía y Björk, se unirán en un próximo sencillo de carácter benéfico para luchar contra el establecimiento de granjas de salmón en la natal Islandia de Björk. Ahora, la intérprete de “Human Behaviour” ha revelado cómo surgió este track, y cuál es su significado.

Titulado “Oral”, Björk confesó que la primera vez que grabó la canción fue entre los lanzamientos de ‘Homogenic’ (1997) y ‘Vespertine‘ (2001), pero que desafortunadamente perdió el demo. Veinte años después, Björk redescubrió la cinta en plena primavera del 2023, así que decidió modernizarla con la voz de Rosalía y ofrecerlo como sencillo benéfico.

En una entrevista con Rolling Stone, la cantante islandesa habló extensamente sobre el tema de la piscicultura y cómo la canción encaja en esto, explicando:

“Me gustó la canción, pero era una cosita independiente que no encajaba en ningún tema, álbum o cualquier cosa. Y luego surgió todo este asunto de la piscicultura en mar abierto y pensé: ‘Oh, se lo entregaré al activismo’”.

Según la cantante experimental, la canción en sí trata sobre “ese momento en el que conoces a alguien y no sabes si es amistad o algo más. Así que supongo que te emocionas. Y te vuelves muy consciente de tus labios”.

En cuanto a la introducción de Rosalía, quien en pocos años se ha convertido en un referente de la música hispanohablante; Björk dijo que quería traer “un invitado que pueda representar el 2023” para que la canción se convierta en “un túnel o un prisma entre dos épocas que se miran”.

Aunque la canción no fue escrita originalmente sobre los temas que arroja luz, Björk agregó: “Y aunque obviamente no escribí esta canción para salmones, me gusta el hecho de que es una canción feliz”.

“Me gustaría ofrecer esperanza en todo lo relacionado con el medio ambiente. Me gustaría reaccionar ante los problemas medioambientales con más optimismo y buscando soluciones, encontrar casos judiciales que se puedan ganar y cambiar las cosas que se puedan cambiar”.

“Oral” de Björk y Rosalía se estrenará el 9 de noviembre. Las ganancias se destinarán a los honorarios legales de las personas que luchan contra la piscicultura en Seyðisfjörður.