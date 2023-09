Muchos dicen que el rock está muerto; sin embargo, Corey Taylor de Slipknot es uno de los pocos artistas consagrados que piensan que el género aún tiene más para dar. Cuando se le pregunta, el hombre de 49 años de edad nunca es tímido para ofrecer el nombre de las nuevas bandas de metal que, sí o sí, debes escuchar.

A continuación, te compartimos 8 nuevos talentos del heavy metal recomendados por el mismísimo Corey Taylor (vía Louder).

Sleep Token

El pop metal sombrío de Sleep Token ha infectado todo TikTok y ha agotado las entradas de la Wembley Arena en 10 minutos. Los ames o los odies, estos enmascarados son la exportación más excitante del género desde Babymetal.

“Hay elementos pop, hay elementos jazz. Me encanta que nadie sepa realmente quiénes son. Me encanta el hecho de que no quieran ser conocidos”, dijo Taylor a The Allison Hagendorf Show.

Turnstile

“Turnstile son jodidamente increíbles”, dijo Corey a NME en 2023. El tercer álbum de Turnstile, ‘Glow On’, de 2021, demostró que siguen siendo duros como clavos a la vez que satisfacen a los oídos del público general. ¿El resultado? Fueron teloneros de Blink-182 y My Chemical Romance, actuaron en programas de entrevistas nocturnos en Estados Unidos y tocaron en el Festival de Glastonbury.

Bad Omen

“Bad Omen son geniales”, dijo Corey a NME, en el mismo segmento en el que hizo su reflexión sobre Turnstile. “Hay toda una nueva generación de bandas que están empezando a surgir y que llevan la bandera de la música heavy”.

Se entiende por qué el cuarteto de Richmond ha captado la atención de Corey. Formados en 2015, su pulida mezcla de estribillos pegadizos, electrónica ensoñadora y explosiones fugaces de metalcore comparten más de un trago o dos con el atractivo heavy/pop de Sleep Token.

Code Orange

“¡Verlos me dieron ganas de tocar!”, dijo Corey a Metal Hammer en 2017. A pesar de haberse formado en 2008, la carrera de los de Pittsburgh comenzó propiamente en 2014, abandonando su antiguo apodo de “Code Orange Kids” con I Am King.

Code es una deliciosa mezcla de industrial, hardcore, alternativo y, más tarde, hip-hop que ha llevado a la banda a marcarse un hito tras otro sin concesiones: Nominaciones a los Grammy, carteles en Times Square y apariciones en la WWE son algunos de sus logros.

Knocked Loose

Knocked Loose es una banda estadounidense de metalcore del condado de Oldham, Kentucky, formada en 2013 y actualmente firmada por Pure Noise Records. Lanzaron su álbum de estudio debut, ‘Laugh Tracks’, en septiembre de 2016 a través de Pure Noise Records, al que siguió ‘A Different Shade of Blue’ en 2019. Han tocado en Coachella y también cuentan con Billie Eilish entre sus fans.

Vended

Dado que Vended son liderados por el hijo de Corey, Griffin Taylor, sería raro que no los nombrara. El estilo nu metal de Vended está claramente influenciado por sus padres (el batería Simon Crahan es hijo de Clown, el percusionista de Slipknot), pero también han trenzado su propio camino desde 2018.

“Yo nunca fui tan bueno cuando tenía su edad: ¡era jodidamente horrible!”, dijo Corey de su hijo durante el podcast Life In The Stocks en 2023.

Ho99o9

“Hay una banda fantástica llamada Ho99o9, que es como hip-hop/metal/hardcore”, dijo Corey durante una entrevista en BBC Radio 6 Music. “Exploran muchos géneros y son buenísimos”.

Ho99o9 es industrial, hip-hop y punk. Son Odd Future mezclados con Ministry; Death Grips haciendo de Black Flag, y han estado en el radar del underground desde 2012. El propio CMFT no pudo evitar involucrarse, participando como invitado en “Bite My Face” e invitando al dúo de Nueva Jersey a bordo de la gira Knotfest Roadshow en 2022.

Rival Sons

Cuando se le pidió que nombrara su álbum favorito de la década de 2010, Corey no se anduvo con rodeos. Eligió el segundo álbum de Rival Sons, ‘Pressure & Time’, repleto de suficientes guiños a Led Zeppelin como para justificar las advertencias de Jimmy Page.

“Se adentran en tantos estilos diferentes y hacen que funcione tan bien, y son una banda tan orgánica”, dijo a Rolling Stone en 2019. “Probablemente sean mi banda favorita de los últimos diez años… o de los últimos 15, en realidad”.