Slipknot arrancó su gira europea en la RomExpo de Bucarest el pasado miércoles 20 de julio y, en su primer concierto al otro lado del océano, el líder Corey Taylor subió al escenario a un invitado muy, muy especial: su hijo adolescente de 19 años de edad.

El hijo de Corey, Griffin, líder de los jóvenes metaleros Vended que harán las funciones de acto abridor de Slipknot en varios de sus conciertos durante el verano; salió para ayudar a prestar su excelente rugido (de tal palo, tal astilla…) a la favorita de los fans, “Custer”, gritando: “Cut cut cut me up and fuck fuck me up”.

En el resto de la lista de 19 canciones, Slipknot abrió con “Disasterpiece” antes de iniciar un viaje a lo largo de su carrera con “Wait And Bleed”, “All Out Life”, “Sulfur” y “Before I Forget”. Luego tocaron el sencillo del 2021 “The Chapeltown Rag” pero, curiosamente, no interpretaron la recién estrenada “Dying Song” (ambas de su próximo álbum ‘The End, So Far’). También tocaron “Psychosocial,” “Duality”, “Spit It Out”, “People = Shit” y “Surfacing”.

Mira a Griffin cantando “Custer” con su padre y Slipknot a continuación: