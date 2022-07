Es verdad que la generación actual se está enfrentando a todo tipo de crisis simultáneas: climáticas, de seguridad, económicas, alimentarias, sanitarias y políticas, entre muchas otras más. Resulta entonces natural que algunos individuos hayan perdido un poco de esperanza ante todas estas catástrofes. Es el caso del líder de Slipknot, Corey Taylor quien, recientemente, declaró que ha perdido la fe en la humanidad.

En una plática reciente con Kerrang, con motivo del lanzamiento de su próximo material discográfico; Taylor discutió sobre todos los problemas que atraviesa la sociedad actual y como, con el paso de los años, ha perdido un poco de optimismo y fe al respecto.

“Creo que si fuera más joven entonces crearía en algo como la esperanza. Tendría ese tipo de optimismo, pero he visto oleadas de esta mierda durante 30 años, y no me impresiona. Lo triste es que hace falta una verdadera tragedia para que algo cambie, porque no somos una especie proactiva. Preferimos cerrar la puerta cuando la casa ya está en llamas. A estas alturas ya me he acostumbrado”.

En el mismo contexto, el vocalista de 48 años de edad aseguro que, aunque sigue defendiendo los mismos valores que cuando joven; ahora enfoca toda su energía en la gente que le importa, ya que piensa que el resto de las personas no cambian.

“Obviamente, sigo apoyando y creyendo en todas las causas que me apasionan, pero al mismo tiempo, me he dado cuenta de que la gente no va a cambiar, y ya he dejado de intentar cambiar a la gente. Es un esfuerzo desperdiciado, y me quita tiempo de la gente que realmente me importa. Hasta que no vea una mierda real, simplemente no me va a importar más”

“Es como, ‘Si ustedes, hijos de p*ta, quieren matarse unos a otros, adelante. Yo sólo voy a apartarme y no estaré en la línea de fuego’, porque estoy cansado de esa idiotez. Sólo puedo ver la m*erda estúpida por un tiempo. Así que sí, básicamente soy yo el que dice: ‘Adelante, denle una paliza a los demás y vean qué pasa'”.