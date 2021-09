Tras un cuadro de Coronavirus que lo hizo sentirse “muy, muy mal”; Corey Taylor finalmente regresó a los escenarios en compañía de Slipknot, en donde presentó su nueva y flamante máscara (que al parecer no le gustó nada a Machine Gun Kelly 😜). La presentación del conjunto de Iowa se dio en el marco del festival Rocklahoma el pasado 4 de septiembre, que también contó con las actuaciones de Five Finger Death Punch, Papa Roach y The Pretty Reckless, entre otros.

Y es que al igual que otros actos como Ghost; Slipknot se ha caracterizado por sus irreverentes -y aterradores- outfits sobre el escenario, destacando las máscaras que cada uno de los integrantes porta durante todo el set. Naturalmente la del vocalista Corey Taylor es de las primeras que saltan a la vista y, para celebrar su regeneración; la revista Garage del Rock indagó sobre cuál es la máscara favorita del fandom (por lo menos del nacional).

A través de una encuesta digital, Garaje del Rock sometió a votación las 7 máscaras que Corey Taylor ha utilizado a lo largo de los más de 25 años de carrera artística de Slipknot. Los votos fueron traducidos a porcentaje, con la aproximación más cercana al número entero.

-Con cada álbum me gusta cambiar de mascara drásticamente, para mí la máscara es una representación del ser en mi interior y nadie se queda igual a través del tiempo, esa es mi creencia, así que para mí en cada álbum mi máscara ha evolucionado. Corey Taylor vía Garaje del Rock.

7. We Are Not Your Kind (2019) 4%

Una de las máscaras más polémicas de Corey, que realmente no se asocia mucho con el resto del inventario. En 2020, el conjunto puso a la venta las máscaras de esta era para la temporada de Halloween.

Slipknot (1999) 6%

Esta máscara se remonta el debut homónimo de Slipknot en 1999. Se trata de una cubierta de tela con apariencia sucia y desgastada, además de las clásicas rastas verdes que colgaban de ella.

The Gray Chapter (2014) 12%

Quizás una de las máscaras más fotografiadas de Corey. Destaca un aspecto mucho más “humano” que anteriores modelos.

Nueva máscara (2021) 13%

Ciertamente parecida a la de la era de ‘All Hope Is Gone’, la nueva máscara de Corey Taylor cuenta con un par de ojos aterradores e inexpresivos, coronada con algunas cicatrices en la parte de la mandíbula.

Vol. 3: (The Subliminal Verses) (2004) 15%

Definitivamente una de las favoritas de los fans, y la que más se distingue entre todo el inventario de Corey. Esta incluye unos coloridos injertos para emular cabello, además de un “rostro” completamente quemado, casi derritiéndose.

Iowa (2001) 21%

Siguiendo la línea de lo visto para su debut discográfico, Corey reintegró el concepto de rastas a su máscara, pero sobre una base mucho más sobria y algo de maquillaje oscuro en las cavidades de ojos y boca.

All Hope Is Gone (2008) 29%

El puesto número 1 de la lista se lo lleva la era del ‘All Hope Is Gone’ , en donde Corey apostó una vez más por la inexpresividad para aportar algo de terror.