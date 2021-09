No importa si están juntos o separados, Oasis siempre es noticia. Recientemente el mayo de los Gallagher, Noel; declaró que le gustaría hacer un nuevo disco ¡pero no con los High Flying Birds!, si no un re-trabajo de los más grandes éxitos de Oasis.

El músico de 54 años de edad ofreció hace poco una sesión acústica para Radio 2 de la BBC, en donde se decidió por una reversión de “Live Forever”, el icónico sencillo de Oasis. Según la columna Wired del periódico Daily Star, ahora ha dicho que estaría abierto a hacer un LP completo de reelaboraciones similares.

–Estaría interesado en hacer un álbum de re-versiones al el estilo de ésta ‘Live Forever’]. Estaría bien hacer un montón de retrabajos de Oasis.

Hablando de su reciente reelaboración de “Live Forever”, añadió:

-La versión original es la canción de un joven que la canta con su vida por delante. Cuando toqué ese acorde, pensé: ‘Ah, esto es como el acorde de un tipo mayor, que está mirando hacia atrás en su vida’.

Y es que esta no es la primera vez que Noel fantasea con revivir la viejas glorias que le dio Oasis, pero sin su hermano menor Liam, claro. Hace no mucho dijo que también estaba interesado en embarcarse en una gira en solitario, en donde tocaría algunos de los más grandes éxitos del grupo de Manchester con todo y orquesta.

Mientras tanto, ‘Oasis Knebworth 1996’, el documental que captura los icónicos shows que el conjunto británico ofreció en el verano del ’96; se estrena en cines a finales de esta semana.

Gallagher dijo recientemente que el documental capta la diversidad joven de su público cuando la banda estaba “en su apogeo”, antes de desarrollar lo que él llamó un “elemento más vulgar” entre sus seguidores hacia el final de su carrera.